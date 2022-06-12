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12 Haziran 2022 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 13:06:00

Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

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AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara balık adamlar da katılıyor.

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

Etiketler : Tatlar Deresi AFAD Jandarma Arama Kurtarma
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