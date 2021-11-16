16 Kasım 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 17:30:00
Tatile gelip bir daha dönmediler
Polonyalı Pawel ve Lilianna Biederman çifti tatil için geldikleri Türkiye'den bir daha dönemedi.
Polonyalı Pawel ve Lilianna Biederman çifti tatil için geldikleri Türkiye'den bir daha dönemedi. 4 yaşındaki kızlarını yanlarına alarak 2 ay önce Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen çift oryantiring sporcu için harita çizme hizmeti vermeye başladı. Lilianna Biederman "Kızımızı, Türk değerlerini öğrenmesi için okula yazdırdık" dedi.