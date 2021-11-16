Tatile gelip bir daha dönmediler

Tatile gelip bir daha dönmediler

Polonyalı Pawel ve Lilianna Biederman çifti tatil için geldikleri Türkiye'den bir daha dönemedi. 4 yaşındaki kızlarını yanlarına alarak 2 ay önce Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen çift oryantiring sporcu için harita çizme hizmeti vermeye başladı. Lilianna Biederman "Kızımızı, Türk değerlerini öğrenmesi için okula yazdırdık" dedi.

