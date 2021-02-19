Tatile geldi bir daha dönemedi

İRAN'dan 8 yıl önce tatile geldiği Antalya'ya hayran kalan Nazila Sheikzade (44), bir daha ülkesine dönmedi ve Alanya'ya yerleşti. Sheikzade, kendi ülkesinde bireysel olarak yaptığı yoganın eğitmeni olmaya karar verdi. Sertifika alarak yoga eğitmenliği yapmaya başladığını anlatan Nazila Sheikzade, '14 yaşındaki kızımla birlikte buradan ayrılmayı düşünmüyoruz' dedi.



İran ile Alanya arasında yaklaşık 2 bin 600 kilometre mesafe bulunduğunu, bu mesafeye rağmen İran'da Alanya'nın çok iyi bilindiğini ve çok sevildiğini aktaran Nazila Sheikzade, "Alanya bize çok uzak değil. Alanya, İran'da çok iyi tanınıyor. Bizde Alanya için Türkiye'nin gelini derler. Biz buraya ilk tatile geldik ama o kadar çok sevdik ki geri dönmedik. Okul zamanıydı ve bir karar vermem gerekiyordu, çocuğum burada mı okula başlasın orada mı diye. 1 ay için tatile gelmiştik ama burada kaldık. Herkes şok içerisinde kaldı, nasıl dönemediğimizi sordu ama kaldık. İyi ki karar vermişim" dedi.

'YOGA İLE ZİHNİN, RUHUN BİRLEŞİYOR VE ZİHNİNİZ DİNLENİYOR'

Daha önce İran'dayken bireysel olarak yoga yaptığını ancak eğitmen olmadığını söyleyen Sheikzade, "Eğitmen olmaya karar verdim. Sertifikamı almak için bir yere yazılmıştım ancak tatile geldiğim için yarım kaldı. Buraya geldiğim zaman çok zordu, çünkü yogayı kimse bilmiyordu. Sertifika alabileceğim bir eğitmen var mı çok zorlandım. Ama şu an öyle değil, artık herkes biliyor. Herkes yoganın oturarak sadece 'om' sesini çıkarttığın bir şey olduğunu sanıyor. Ama öyle değil. Yoga zihnin, bedenini ve ruhunu bir yapmak istiyor. Yoga hareketlerini yaparken o nefesine, hareketine odaklanmazsan o hareketleri yapamazsın. Harekete odaklandığın zaman zaten zihnin susar ve sakinleşir. Amaç da bu. Bir saat içerisinde zihnin konuşmuyor. O yüzden yogadan sonra herkes ne kadar rahatladığını görür. İnsan enerjisini fark ediyor" diye konuştu.

'YOGANIN DİNLE HİÇBİR ALAKASI YOK'

Yoganın genellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde daha yaygın olmasına rağmen İran ve Irak gibi ülkelerde de yaygınlaşmaya başladığını ve yoganın dinle aslında hiçbir alakası olmadığını söyleyen Sheikzade, şunları kaydetti:

"Dinle hiçbir alakası yok. Onun amacı esnekliğini arttırmak, gençleştirmesi ve size rahatlık vermesi. Huzur ve mutluluk veriyor. Dinle hiç alakası yok. Şükürler olsun ki son 2 senedir herkes yoga yapıyor. O yüzden çok mutluyum. Yogada yaş da yok. İsterseniz küçük yaşta başlayın. Hatta benim 70 yaşında öğrencilerim var. Onlarla sandalyenin üzerinde yoga yapıyoruz. O yüzden yaşla alakası yok, herkes yoga yapabilir. Yogaya sağlık için yapın diyebiliriz. Sağlık ve kendini bulman için diyebiliriz. Kendini tanıman için yoga yapmalısın. 'Ben şu an kimim? Bedenim nasıl?' bunların cevapları için yoga yapmalı."

Yoganın zihnin yanı sıra bedensel sağlık için de çok faydalı olduğunu aktaran Sheikzade, "Yogayı herkes yapabilir. Ama eğer bedeninde çok fazla sıkıntılar varsa doktor tavsiyesiyle yoga yapabilir. Eminim ki doktor da buna izin verecektir" dedi.