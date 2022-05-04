Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.



Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.