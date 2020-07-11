  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de bir ilk: Genelkurmay Başkan yardımcısı hakim karşısında
Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi
İtalya'dan "Srebrenitsa soykırımı" açıklaması
Ve beklenen haber geldi... Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları rahatsız etti!
Sokak ortasında önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Karaman'da 'Ayasofya Camii' için şükür duası yapıldı
Bakan Karaismailoğlu: Yılların sorunları bir bir bitiyor
Bakanlıktan engelli yolcu taşımaları ile ilgili açıklama
Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi
Reşit olamayan çocukları taciz eden Fransız yakalandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
"Teslim olun' çağrısına ateşle karşılık verdiler"
2. El araçlar için kritik karar!
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
Ayasofya nın önünde namaz kılındı
Dikkat çeken Ayasofya yazısı: Sebebi sadece biziz!
Başkan Erdoğan'a sunuldu... Ayasofya'da ilk namaz böyle kılınacak
Çeyrek asır geçse de Srebrenitsa Katliamı unutulmadı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 720 bini geçti
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü
Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:23:00

Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü

Kaynak: IHA

ABONE OL

Sezonun açılması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından güney bölgelere başlayan tatilci akını Alanya'da bazı plajlarda adeta çadır kentler oluşturdu. Günübirlik halk plajlarında şemsiye alıp şezlong kiralayarak denize girmek yerine çadırlarıyla gelen tatilciler plajları adeta kapattılar.Sayının Kurban Bayramında daha da artması bekleniyor.

Alanya’nın en gözde plajlarından olan İncekum’da da onlarca tatilci çadırlarla sahile yerleşince ortaya denize sıfır çadır kent manzaraları çıktı.

Günübirlik gelip gitmek ya da otelde konaklamak yerine kumsala kurdukları çadırlarda geceleyip bedava tatil yapan vatandaşlar, günübirlik tatilcilerin ve plaj işletmecilerin de tepkisine sebep oldu.

İncekum plaj işletmecisi Recep Erdoğan, yakın bölgelerde bulunan ücretle çadır kamplar yerine sahile çadırlarını kuranların, bayramda çok daha artacağına dikkat çekerek ’Şimdiden bu durumda olan sahildeki çadır sayısı , geçiş yıllarda olan tecrübelerimize göre bayramda 5 katına çıkacak.Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Biz de belediye ve jandarmaya gerekli şikayetlerimizi yapıyoruz" dedi.

Çadır kuran tatilciler ise otellerin bir bölümünün kapalı olması, açık olanlarını da pahalı buldukları için çadır kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Sahile gelip günübirlik denize giren tatilciler ise kimsenin çadırda tatil yapanlara itiraz etmeyeceğini ancak plaja yakın alanlarda kendileri için ayrılan kamp alanlarını tercih etmelerini istedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER