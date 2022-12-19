Tatbikat yapıldı! Uludağ hazır kar bekleniyor!

Kar beklenen Uludağ'da kayak sezonuna hazırlıklar sürüyor. 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da sezon öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla ortak tatbikat düzenledi. Senaryo gereği telesiyejlerde mahsur kalan kayakçılar kurtarıldı.