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19 Aralık 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 18:00:00

Tatbikat yapıldı! Uludağ hazır kar bekleniyor!

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Uludağ'da kayak sezonuna hazırlıklar sürüyor.

Kar beklenen Uludağ'da kayak sezonuna hazırlıklar sürüyor. 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da sezon öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla ortak tatbikat düzenledi. Senaryo gereği telesiyejlerde mahsur kalan kayakçılar kurtarıldı.

Etiketler : uludağ tatbikat kar
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