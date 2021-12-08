08 Aralık 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 17:30:00
Taşımalı eğitime yemek desteği
Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri, Mesleki Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.
Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri, Mesleki Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Selahattin Çetin "Öğrencilerimiz saat 04.00'te gelip 1800 öğrenciye yemek pişiriyor. 26 okula saat 09.00'da yemek pişirilme işi tamamlanıp yola çıkıyor" diyor.