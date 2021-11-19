Tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü
Erzurum'da bir kişi sokakta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü.
Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'nde, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U.'ya bıçakla saldıran Muhammet Y., aynı bıçakla kendisini de yaraladı.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Zeynep U., Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Muhammet Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar kurtarılamadı.
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