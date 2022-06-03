Tarladaki servet çalındı

Bursa Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı.



Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı. Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı.