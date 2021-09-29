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29 Eylül 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 20:00:00

Tarladaki 'helallik'

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Nalbant Enver Yıldırım, bir arkadaşının atlarına nal çakmak için çıktığı yolda ilerlerken arkadaşının isteği üzerine aracı durdurdu.

Arabadan beş dakikalığına inen arkadaşının elinde ayçiçekleriyle dönmesine şaşıran ama yoluna devam eden genç adam, iki gün sonra aynı tarlaya gidip bir kağıda 'hakkınızı helal edin' yazarak poşetin içinde para bıraktı.

EVİNE GÖTÜRDÜ AMA İÇİ RAHAT DEĞİLDİ

Ankara'da nalbantlık yapan Enver Yıldırım, bir arkadaşının atlarına nal çakmak için kendi kullandığı araçla Kahramankazan'a giderken arkadaşının isteği üzerine Çimşit Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki ayçiçeği tarlasının yanında durdu. Araçtan inen arkadaşı, 2 ayçiçeği koparıp yanına aldı. İşini bitiren Yıldırım, evine dönünce aracın arka koltuğunda bir ayçiçeği olduğunu gördü. Yıldırım, ayçiçeğini alıp eve götürdü ve yaşadıklarını eşine anlattı.

EŞİNİN UYARISI ÜZERİNE TEKRAR GİTTİ

Eşinin yaptıklarının yanlış olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, 2 gün sonra yeniden ayçiçeği tarlasına giderek, "Arabamla geçerken arkadaşım 2 ayçiçeği koparmış, parasıdır. Hakkınızı helal edin" yazılı notla bir miktar para bulunan poşeti bir ayçiçeğinin dalına astı. Tarla sahibi Mustafa Bulut, "Bu ülkede Çanakkale şehitlerinin torunlarının yaşadığının izini görmüş oluyoruz. İnşallah bu niyetler artar. Bu insanlıkla, bu dürüstlükle bu ülkeyi daha iyi günler bekliyor" dedi.

Enver Yıldırım eve döndüğünde arkadaşının izinsiz ayçiçeği kopardığını eşine anlattığını söyleyerek, "Eşim helallik almamız gerektiğini söyledi. Tekrar aynı yere geldiğimde içim rahat etmediği ve sahibini de bulamadığım için poşetin içine bir miktar para koyup iliştirdim. İnşallah tarla sahibi hakkını helal eder" diye konuştu.

Tarla sahibi Mustafa Bulut tarlalarından ürün alan bazı kişilerin kendisine telefon ettiğini, "Ben birini gördüm, ona parayı bırakayım" dediklerini, bulamadıklarında ise poşete bağlayıp ayçiçeğine asabildiklerini söyledi. Daha önce de kavun ektiğini belirten Bulut, "Parayı kavunların, taşın arasına koyarlardı. Enver Bey de davranışıyla beni duygulandırdı" şeklinde konuştu.

Etiketler : tarla helallik not
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