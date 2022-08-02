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Tarlada KADES eğitimi
02 Ağustos 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 15:30:00

Tarlada KADES eğitimi

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Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında eğitim verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında eğitim verdi.

Programın amacı, nasıl kullanıldığı ve kadın hakları çerçevesinde birçok ilgiyi kadınlara ulaştıran jandarma ekipleri kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek nasıl kullanacaklarını da bir bir anlatıldı.

Etiketler : Tarlada KADES eğitimi KADES Kadın Destek Uygulaması
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