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27 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00

Tarkan'ın sağlık zaferi

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Çocuk felciyle bedensel engelli olan Tarkan Atik'in, oturarak voleybol oynamaya başladığı andan itibaren hayatı değişti. Spor sayesinde 35 kilo verdi, sonra da lösemiyi yendi.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Tarkan Atik bir yaşındayken çocuk felci geçirdi. 8 yıl önce de lösemiye yakalandığını öğrendi. Tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlanan ve o süreçte 105 kiloya kadar çıkan Tarkan'ın hayatı, oturarak voleybolla tanışmasıyla bambaşka bir hal aldı. Voleybol oynamaktan zevk alan, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da yoğun antrenman programı içine giren Atik, milli takıma da seçildi.

HAYATA KÜSMEK YERİNE SARILIN

Düzenli spor yaparak 70 kiloya kadar düşen, bu durum hastalığının tedavisine olumlu yansıyan Tarkan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda 9'uncu olan milli takımın başarısına katkı sunmak için ay yıldızlı formayı giydi. Organizasyondaki en iyi 5 blokçudan biri olan Tarkan, 'Tüm engellilere hayata küsmek yerine muhakkak bir spor dalına gönül vermelerini tavsiye ediyorum' dedi.

Milli takıma seçilme onur ve gururunu yaşayan Tarkan Atik, "İnanılmaz bir süreç yaşadım. 8 yıl önce yakalandığım lösemiyi de atlattım. Hayatın tadı başka bir şekle büründü. Bu sporun sayesinde oldu, şu an çok mutluyum" dedi.

Etiketler : Tarkan Atik Çocuk felci Lösemi
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