Tarım lisesinin doğal ürünleri yok satıyor

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan: "Vatandaş biliyor ki yıllardır bu okulda katkısız, kimyasal karışmayan, doğal, organik ürünler yetiştiriliyor. Vatandaşlarımız ürünlerimize rağbet gösteriyor" dedi.