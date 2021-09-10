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10 Eylül 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 16:30:00

Tarım lisesinin doğal ürünleri yok satıyor

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Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan okulda yetiştirilerek satışa sunulan domates, patlıcan, biber, soğan, patates, şeftali, elma gibi ürünler, atalık tohumlardan elde ediliyor.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan: "Vatandaş biliyor ki yıllardır bu okulda katkısız, kimyasal karışmayan, doğal, organik ürünler yetiştiriliyor. Vatandaşlarımız ürünlerimize rağbet gösteriyor" dedi.

Etiketler : tarım atalık tohum yaşam haberleri
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