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08 Ocak 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 12:00:00

'Tarım Cebimde' mobil uygulaması Kayserili çiftçilerin işini kolaylaştırdı

Kaynak: AA

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Kayserili üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan genç girişimci Onat Sağlam, üretim yaparken işlerini kolaylaştıracak bir uygulamaya ihtiyaç duyduğunu, "Tarım Cebimde" uygulamasının bu ihtiyacı giderdiğini söyledi.

Besiciliğe başlarken destek aldığını belirten Sağlam, "Bu süreçte hayvanları bırakıp müdürlüklere gitmek oldukça zordu. Uygulamadan sonra müdürlüklerdeki evrak kağıt işleriyle işimiz azaldı. Bizim yaptığımız iş, teknolojiyle ilişkisi olan bir iş değil ama günümüz gereksinimlerinden dolayı teknolojiye ihtiyaç duyuyorduk. Şimdi hayvanlarımızın başından ayrılmadan Tarım Cebimde uygulamasıyla işlerimizi halledebiliyoruz. Teknolojiyle bu işi birleştirmek çok güzel bir adım oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Barsama Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Halil Taşkın ise mobil uygulamayla işlerini zamandan tasarruf ederek hallettiğini dile getirdi.

Çiftçilik yaparken her zaman devletin desteğini gördüğünü vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Oturduğum yerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini yapabiliyorum. Hangi mahsulden ne kadar destek alabileceğimi görebiliyorum. Ekim zamanı bana faydası olabilecek yayınlar izliyorum. Artık İl Tarım Müdürlüğüne gitmeme gerek kalmadı. Eskiden dosyamızı alır tek tek ilgililerle görüşmeye giderdik. Şimdi uygulama sayesinde işlerimi 3 dakika içinde halledebiliyorum. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından tanıtımı yapılan uygulamayla bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta ÇKS bilgileri olmak üzere geçmiş yıllara ait hibe ödemeleri, yıl içerisinde yapılan destek ödemelerinin takvimi, sunulan hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmaları ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlayabililiyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tarım cebimde uygulaması çiftçi
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