Tarım aleti nostaljisi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sabahattin Bütün, evinin alt katında kurduğu atölyede, çiftçilik yaptığı dönem kullandığı tarım aletlerinin minyatürlerini tasarlıyor. Karasaban, sap arabası, kızak, boyunduruk, tırmık gibi aletlerin minyatürünü yapan Sabahattin Bütün, ürünlerini nostalji yaşamak isteyenlere hediye ediyor.



Sabahattin Bütün, geçmişte tarımda çok çalıştığını, emekli olduktan sonra da zamanını değerlendirmek için tarım aletlerinin minyatürünü yapmaya karar verdiğini söyledi. Eski tarım aletlerinin unutulmamasını istediğini belirten Bütün, "Zamanında karasabanla çok çift sürdüm, sap arabası, boyunduruk, tırmık gibi aletleri kullandım. Şimdilerde atık malzemelerden bunların minyatürünü yapıyorum. Bu işle ilgilenmeyi seviyorum. Bir tahta parçasından 5-6 araba yapıyorum. Yaptığım çalışmaları merak edenler oluyor. Birkaç yere hediye olarak verdim, bir tane bile satmadım." diye konuştu.

Bütün, boş durmayı sevmediğini anlatarak, "Öyle kahvehanelere gitmem, atölyemde oturur, bunlarla uğraşırım. Yanıma gelen giden olur. Bir çocuk gelir beğenir, yaptığımı ona veririm. Babadan kalma aletlerle bunları yapıyorum. Herkes kendine göre bir şeyler yapabilir. İsterlerse güzel şeyler ortaya çıkarabilirler ama insanın içinden gelmesi lazım." dedi.

Tasarımlarında çivi kullanmadığını aktaran Bütün, yapılan her işin bir emeği olduğunu ve emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydetti.