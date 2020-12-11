Tarihte yolculuğa çıkaran ev

Misafirliğe gelenleri, müze ziyaretinde hissettiren evde eski tarım aletlerinden, müzik aletlerine, folklorik kıyafetlerden, mutfak eşyalarına kadar yüzlerce obje yer alıyor. İş hayatı boyunca biriktirdiği eşyaları önce işyerinde, emekli olduktan sonra da yaşadığı evde sergileyen 62 yaşındaki Mustafa Dizdar, 30-40 yıllık hobisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Dizdar "Neredeyse 30-40 yıldır topluyorum. Kimini maaşımdan para vererek aldım, kimini atılan çöplüklerden topladım, kimini ise eşim dostum merakımı bildiği için bana getirdi. Önceleri çalıştığım kurumda bunları sergiliyordum. Hatta çalıştığım kurumun bir katında özel bir yer dahi yapmıştım. Sonra emekli oldum ve baba evine geldim, yerleştim. Hayatım boyunca da topladığım eşyaları evime yerleştirdim. Sadece hobimden dolayı evimi bu eşyalarla dekore ettim. Gelip giden misafirlerim için sıra dışı olsa da benim için sadece sıradan hobilerim. Burada tarım aletleri, müzik aletleri, değirmen taşları, çanaklar, çömlekler, küpler, çarık, fotoğraf makinaları, büyükbaş, küçükbaş hayvan çanları, kama, kılıç, mutfak eşyaları gibi yüzlerce obje bulunmaktadır” dedi.

