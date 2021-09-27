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27 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00

Tarihin içinde kıyasıya yarış

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Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'ndeki tarihi Rumkale'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Su Sporları Festivali başladı.

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'ndeki tarihi Rumkale'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Serbest dalış rekortmeni Yaren Türk'ün de katıldığı festivalde, 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve su topu branşında 150 sporcu yarıştı.

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Festivalde su kayağı, jet ski, wakeboard spor gösterileri yapılırken Türk Bayrağı ile yapılan flyboard gösterisi ise büyük ilgi topladı.

Etiketler : Gaziantep wakeboard spor flyboard gösterisi Rumkale
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