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15 Nisan 2022 Cuma 07:59:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 15:24:00

Tarihi yapılara duvar ördüler

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Gaziantep'te tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların önlenmesi için briket duvar örülerek kapatıldı.

GAZİANTEP'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı. Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı.

Etiketler : TARİHİ YAPILARA DUVAR ÖRDÜLER GAZİANTEP Bey Mahallesi
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