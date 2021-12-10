Tarihi Macar Camii utanç verici yazılardan arındırıldı
Antalya'da 13. yüzyıldan kalma Macar Camii'nin duvarlarına yazılan yazılar Valiliği harekete geçirdi. Utanç verici yazılar 40 günlük çalışma ile temizlendi.
Antalya Serik'te 13. yüzyıldan kalma Macar Camii'nin duvarlarına yazılan argo ve olumsuz ifadeler içeren yazılar Valiliği harekete geçirdi. Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik ekip kuruldu. Uzman ekip, caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlere yazılan utanç verici yazıları 40 günlük çalışma ile temizledi.
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