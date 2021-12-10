Antalya Serik'te 13. yüzyıldan kalma Macar Camii'nin duvarlarına yazılan argo ve olumsuz ifadeler içeren yazılar Valiliği harekete geçirdi. Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik ekip kuruldu. Uzman ekip, caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlere yazılan utanç verici yazıları 40 günlük çalışma ile temizledi.