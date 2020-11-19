Tarihi koleksiyon müzeye dönüştü

Dursun Mehmet Taşkın, artık sadece çevresindekilerin değil tüm öğrencilerin bu eserleri görmesi için bir müze sınıfı oluşturuyor.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Ordu’nun Fatsa İlçesi'nde yaşayan emekli eğitim müfettişi Dursun Mehmet Taşkın, antika eserlere olan ilgisinden dolayı 30 yıldır tarihi eser biriktiriyor. 65 yaşındaki Taşkın, koleksiyonunu köyündeki evinde sergileyerek, Türkiye'nin kültürüne ışık tutan bir müzeye dönüştürdü. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın her okula bir müze sınıfı çalışmasına katılarak, elindeki tarihi birikimle müze sınıfı oluşturmayı hedefliyor.

HER ESERİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR

Özellikle Çanakkale köşesindeki eserlerin çok anlamlı olduğunu belirten Dursun Mehmet Taşkın, “Ben o eserlerin her birini alırken hikâyelerini de dinledim. Her hikâye adeta ayaklarımı yerden kesti. Çok özel ve anlamlı bir tarihimiz var. İşte bu tarihi gençlerimizin özellikle de öğrencilerimizin öğrenmesini istiyorum. O nedenle bir müze sınıfı oluşturuyorum. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere” şeklinde konuştu.