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14 Aralık 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 20:00:00

Tarihi kale gün yüzüne çıktı... Hastek kuraklıkla göründü

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Keban Barajı'nın 1974'te su tutmaya başlamasıyla su altında kalan tarihi Hastek Kalesi kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Yıllardır son üç katı suya gömülü olan ve teknelerle ulaşılan kale ziyaretçi akınına uğradı.

KAT KAT OYULAN KAYALAR İÇİNDE

Elazığ'ın Ağın ilçesi'nin Yenipayam Köyü sınırlarında yer alan ve sadece teknelerle ulaşılabilen Hastek Kalesi, Keban Baraj Gölü'ne dik inen kayalıkların kat kat oyulmasıyla yapılmış, odalar ve bu odaları birbirine bağlayan birkaç metre uzunluğundaki dar galerilerden oluşuyor. Keban Barajı'nın 1974'te su tutmaya başlamasıyla su altında kalan tarihi Hastek Kalesi'nin 3 katı da bu yıl açığa çıktı.

SU SEVİYESİ İLK KEZ BÖYLE DÜŞTÜ

Fırat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Korkmaz Şen, Hastek Kalesi olarak bilinen yerin Hıristiyanlık öncesi dönemde yapılmış bir tapınak alanı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Şen, Keban Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin bu yıl daha da düşmesiyle ilk defa kalenin tüm katlarının gün yüzüne çıktığını, bunun tarih severler için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ağın ilçesi sakinleri "Kalenin ilk katı genelde su altında kalıyordu ama bu yıl su seviyesi çok indiğinden dolayı bu katımız da ortaya çıktı. Görülmeye değer çok güzel bir manzarası var" diyor.

Etiketler : Elazığ Yenipayam Köyü Keban Baraj Gölü
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