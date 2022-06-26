Tarihi İpek Yolu'na turist akını

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi İpek Yolu'nun kalıntıları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak eden turistler, tur firmalarıyla ilçeyi ziyaret ediyor. Turistler, taşlarla örülü kalıntıların olduğu doğal güzelliğe sahip yaklaşık 9 kilometrelik güzergahta rehberler eşliğinde 3 saatlik yürüyüş yapıyor.

