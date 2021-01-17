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17 Ocak 2021 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 08:47:00

Tarihi bulgurla canlandırıyor

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"Diyarbakır'ın Tarihi Evleri Projesi" için üç boyutlu tuval çalışması yapan Ressam Büşra Polattağ malzeme olarak bulgur, peçete, çöp şiş ve strafor kullanıyor. Polattağ, taşların dokusunu bulgurla vererek gerçeğini aratmıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nce yürütülen "Diyarbakır'ın Tarihi Evleri Projesi"yle kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler, tuvale 3 boyutlu aktarılıyor. Ressam Büşra Polattağ, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesini çalışmaya başlamadan önce karış karış gezip her detayı fotoğrafladıklarını söyledi. Taşların dokularına baktıklarını aktaran Polattağ, bunlara en yakın malzemeleri kullandığını anlattı.

GİTMEDEN GEZME ŞANSLARI OLSUN

Polattağ, taşların dokusunu bulgurla vermeye çalıştığını, Arnavut kaldırımlarını peçeteyle yaptığını belirterek "Strafor üzerini heykeltıraş yöntemlerini de kullanarak yakma tekniğiyle oydum. Doğrudan yağlı boya yapıp bırakabilirdim ama kapıları çöp şişle üç boyutlu hale getirdim. Diyarbakır'a gelemeyenler, gezmek isteyenler olabilir. Gelmeden de gezmeden de gezmiş gibi olsunlar" dedi.

Ressam Büşra Polattağ, projeyi tamamladıktan sonra resimleri sergilemek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel her yıl farklı temalar çalıştıklarını, bu yıl da Diyarbakır evlerinin teknik özelliklerini belirginleştirmek istediklerini ifade etti.

Etiketler : Diyarbakır Büşra Polattağ ressam tarih
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