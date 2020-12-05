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05 Aralık 2020 Cumartesi 13:34:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:04:00

Tarihe örülen duvarlar kaldırıldı

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Aydın'ın Didim İlçesi'ndeki Rum Ortodoks Kilisesi iddiaya göre eylül ayında 3 giriş kapısından 2'si örülerek kapatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün suç duyurusunda bulunmasıyla tarihi kiliseye örülen duvarlar kaldırıldı. Tarihi tekrar canlandıracaklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Rum Ortodoks Kilisesi önemli bir yapımızdır. Geçtiğimiz günlerde kilisenin kapılarına bir tahribat yapıldığını tespit etmiştik. Bu tahribatın, kim tarafından yapıldığının belli olması için Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. Adli süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde kilisenin kapılarına yapılan tahribat, Didim Belediyesi ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Girişler, eski haline getirildi. Bölgenin turizme yapacağı katma değer konusunda Didim Kaymakamlığı ve STK'larla Aydın Valiliği bünyesinde bir çalışma yürütüyoruz. Bölgeyi, Didim turizmine kazandırma noktasında bazı projelerimiz var. Kısa zamanda restorasyon çalışmasıyla tamamlanacak. Burayı, Milet Müzesinin şubesi olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Henüz karar kesinleşmiş değil; ancak yapının turizme kazandırılmasını düşünüyoruz" dedi.

Etiketler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Doç. Dr. Umut Tuncer Rum Ortodoks Kilisesi kilise kapı
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