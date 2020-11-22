Tarihe gönüllü oldu

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.



BİRİNCİ DERECE SİT ALANI YAPILDI

Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.

TOPRAĞI HEYECANLA FIRÇALIYOR

2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu. Bahçesindeki kazılarda eşi ve çocuklarıyla birlikte gönüllü çalışan Mehmet Keleş, "Yüzyıllar sonra mozaiklere dokunmak heyecan veriyor. Yeri geliyor toprağı fırçalama işini, yeri geliyor toprakları dışarı taşıma işlerini üstleniyorum" dedi.

Fidan dikerken mozaikleri bulduğunda çok heyecanlandığını söyleyen Mehmet Keleş, "Bulduğumda çok şaşkınlık hissettim. İçimde ayrı bir mutluluk var. Turistlerin gezebileceği, gelecek nesillere bir hazine buldum. Burası kültürel bir miras olarak değerlendirildiği için bahçemin gittiğine üzülmüyorum. Daha da genişleyecek onun için mutluyum" dedi.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK



Hatay Müze Müdürü Ayşe Ersoy bulunan yapının 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi olduğunu dile getirdi. Kalıntılarla ilgili belgeleme ve 3 boyutlu çizim çalışmaları yapıldığını söyleyen Ersoy, "Rhosus Antik Kenti'nin 6. yüzyılına ışık tutacak bu eser, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla açık hava müzesine dönüştürülecek" diye konuştu.