Tarih kokan sokaklarda çay sanatı

İstanbul Balat'taki Leblebiciler Sokağı'nda çay ocağı işleten 74 yaşındaki Mehmet Kılıç, babasından öğrendiği teknikle demlediği tavşankanı çayıyla 34 yıldır yerli ve yabancı müşterilerine hizmet veriyor. Çaycı Mehmet Kılıç: "Çayımdaki lezzetin sırrı, soğuk suyla demlenmesidir. Bilmeyenler bana 'Soğuk suyla çay mı demlenir, ne yaptın sen?' diyorlar. Bizdeki çay sanatı budur" dedi.