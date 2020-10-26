26 Ekim 2020 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 13:19:00
Tan Taşçı evi sırtında geziyor
Tan Taşçı 6 Kasım'da Konya'dan başlayacak "Söz-Müzik: Tan Taşçı" turnesi öncesi, kampa çıktı.
Geçtiğimiz günlerde arabasının üstüne çadırını kuran Tan Taşçı, Ege'nin tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla kamp kurdu. Pandemi nedeniyle iş dışında hiç dışarı çıkmayan Taşçı, çadırını arabasının üzerine alarak sakin yerleri seçip, doğa ile iç içe zaman geçiriyor.
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