Tan Taşçı evi sırtında geziyor

Geçtiğimiz günlerde arabasının üstüne çadırını kuran Tan Taşçı, Ege'nin tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla kamp kurdu. Pandemi nedeniyle iş dışında hiç dışarı çıkmayan Taşçı, çadırını arabasının üzerine alarak sakin yerleri seçip, doğa ile iç içe zaman geçiriyor.