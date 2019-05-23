Talha görmek istiyor

Bayraklı'da eşinden ayrı yaşayan Şükran Koktaş'ın en küçük oğlu Talha Koktaş, görme engeli nedeniyle 11 yıldır annesiyle beraber mücadele veriyor. İlk ameliyatını bebekken Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olan Koktaş, 3 yaşından sonra tekrarlayan görme problemi için çok sayıda sağlık kurumunun kapısını çaldı. Tüm ihtiyaçlarını en yakını annesinin desteğiyle karşılayan Talha'nın tek isteği ameliyat olmak.

BÜYÜDÜKÇE TEKRARLIYOR

4 çocuk annesi Şükran Koktaş, oğlu için çok sayıda hastaneye gittiklerini söyleyerek, "Talha bebekliğindeki ilk ameliyatın ardından 3 yaşına geldiğinde benzer sorunlar yaşamaya başladı. Normal bir okula gidemedi, özel eğitim desteği aldı. Yaklaşık 3 yıl önce desteklerle özel bir hastanede tekrar ameliyat oldu. Ama herşeyin başı para. Çünkü Talha büyüdükçe hastalığı tekrarlıyor" dedi. Bir anne olarak oğlunun dünyayı görmesini ve topluma karışmasını isteyen Koktaş, Talha'nın "Ben ne zaman ameliyat olacağım" sorusuna yanıt veremediğini anlattı.

İstanbul'daki bir göz hastanesinde muayene olduklarını ve yaklaşık 20 bin lira ameliyat ücreti istendiğini söyleyen Koktaş şöyle konuştu:

"Talha okula ara verdi. Günden güne engeli arttıkça okula gitmek istemiyor. Psikolojik destek alıyor. Nesneleri zorlukla seçebiliyor, görüşü çok bulanık. Yüzde 90 engelli raporu var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bakım parasıyla geçiniyorum. Özelde bir kez anestezi altında ameliyat oldu. Bir kez de kireçleri kırma operasyonu oldu. Ancak yeni bir ameliyatın maliyeti 20 bin lira. Herkesten destek bekliyorum. Bu ameliyat belki bir çare olabilir."

'BİZE YARDIM EDER MİSİNİZ?'

Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Talha Koktaş da şunları söyledi:

"Ben bisiklete binip top oynamak istiyorum. Patenle kaymak istiyorum. Gözüm görmediği için bunların hiçbirini yapamadım şimdiye kadar. Bir bisikletim var ama binemiyorum. Ameliyat olup körlükten kurtulmak istiyorum. Özel hastaneler çok pahalı, paramız olmadığı için yardım bekliyorum. Bize yardım eder misiniz?"

(DHA)