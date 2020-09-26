Taksim Camii'nde çalışmalar hızlandı! Ramazan ayında açılıyor

İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı’nda yani Nisan 2021’de ibadete açılması planlanıyor.



Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart’ta ara verilmişti. 1 Haziran’da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor. Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.

“TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK”

Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor” diye konuştu.

MİNARE KAPLAMALARI TAMAMLANDI

Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, “Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor. Caminin içinde halı altı, zemin düzenlemesi devam ediyor. Ahşap ve mermer kaplamaların takılması için çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde, prekast modüllerin (cephe kaplama sistemi) yapımına başlandı, montalamaları yapılacak” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYI’NDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Cami inşaatının yüzde 75-80’inin tamamlandığını söyleyen Yıldız, “İçerisinin tezyinatı da ocak sonu gibi bitmiş olacak. İç süslemeler ve hattatların yapacağı son işçiliği de hesaba katarsak Ramazan Ayı’nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor” dedi.

OTOPARKIN İNŞAATI BİTMEK ÜZERE

Aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabileceğini aktaran Haydar Ali Yıldız, “Otoparkın inşaatı tamamlanmak üzere, tavan işçiliği bitti. Ayrıca, cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek, Taksim’e, Beyoğlu’na, İstanbul’a değer katacak hem de otopark ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.