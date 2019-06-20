Taksicilere davranış eğitimi

Eğitim programının tanıtım toplantısı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasında yapıldı. Alınan karara göre ilk etapta, İstanbul Havalimanı, Sultanahmet ve Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde görev yapan taksicilere eğitim verilecek.

APLİKASYONLA HATIRLATILACAK

Kaliteyi yükselterek müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla alınan karar kapsamında 2 bin 500 taksici, davranış, tarih eğitimi, kültür ve turizm gibi konularda eğitim alacak. 13 farklı alanda verilecek eğitimlerden sonra taksiciler denetimden geçirilecek. Ayrıca bu eğitimler aplikasyona yüklenecek. Belli sürelerde hatırlatmalar ve eğitim şekilleri bu aplikasyonlara gelecek. Böylece taksicilerin bilgilerini unutmaması sağlanacak.

GÜZERGAH SUNUMU ZORUNLULUĞU

Eğitimi tamamlayan taksicilere sertifikaları verilecek. Bu sertifika, toplu taşıma sürücü belgesine de not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan taksicilerin araçlarına 'turizm dostu' logoları takılacak. Öte yandan taksilerde yüksek fiyat ödemesinin önüne geçmek için navigasyondan güzergah sunma zorunluluğu getirilecek. Yolcular, gitmek istediği güzergahı kendisi belirleyecek.