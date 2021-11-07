Taksici Necdet evladına kavuştu

İstanbul'da taksicilik yapan Necdet Öztaş, babasının atölyesinde çalışan Moğolistan'lı Suvd Erdene Battur ile 3 yıl önce tanıştı ancak vize sorunu nedeniyle nikah yapamadı. 8 aylık hamile olan Battur'un karnı aşırı şişince kaldırıldığı hastanede siroza yakalandığını öğrendi. Sezeryanle doğuma alınan Battur 15 gün hastanede siroz tedavisi gördü. Bu sırada çocuğun nüfus işlemleri için Kağıthane'deki nüfus müdürlüğüne giden Öztaş, Battur'un evli olduğunu öğrendi. Battur, karaciğer nakli için ağabeyiyle Moğolistan'a döndü, çocuk ise Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Bakımevi'ne verildi. Baba Öztaş ise soy bağı tespiti davası açtı. 2 yıl süren dava sonucunda mahkeme, Adli Tıp'tan gelen raporla Onur bebeğin biyolojik babasının Necdet Öztaş olduğunun tespitine ve babasının nüfusuna tescil edilmesine karar verdi. Bu kararla Öztaş, nüfusuna kayıt ettiremediği için devlet korumasına alınan çocuğuna 1 yıl sonra kavuştu.

ÇOCUK İCRASINI BİTİRECEK YASA GENEL KURUL'DA

54 maddeden oluşan ve 'İcra yoluyla çocuk teslimi'nde değişikliğin de dahil olduğu 8 maddede değişiklik öngören 5. Yargı Paketi'ni içeren Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi sona eriyor. Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne-babadan, velayet alınabilecek. Bu kapsamda, psikologların, pedagogların ve rehber öğretmenlerin olduğu teslim merkezleri kurulacak. Çocuk teslimi bu merkezlerde gerçekleşecek, anne veya baba teslim sırasında ücret ödemeyecek. Haczedilen mallarla ilgili mezat salonlarında yapılan açık artırmanın uygulamada sorun yaratması sebebiyle hacizli olan malların satışı sadece UYAP sistemine entegre elektronik satış portalında yapılacak.