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20 Haziran 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 08:32:00

Takipçi sayısı 100 bine dayandı! Çoban kız fenomen oldu

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21 yaşındaki Nurgül Akdoğan, köy yaşantısını kayda aldığı videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan Akdoğan'ın çektiği videolar yüz binlerce kez izleniyor.

Bolu merkeze bağlı Fırınlık köyünde yaşayan Nurgül Akdoğan, 1 yıl önce köy hayatını videolarla kayda alıp paylaşmaya karar verdi. Babasının desteğiyle kamera alan Akdoğan, gün içinde yaptıklarını video ile kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Akdoğan'ın paylaştığı videoları kısa sürede ilgi görmeye başlarken, takipçisi sayısı da 100 bine yaklaştı.

100 BÜYÜKBAŞ, 400 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan genç kızın kayda aldığı videolar yüz binlerce kez izlenip binlerce beğeni alıyor. Akdoğan, ayrıca genç girişimci ve tarım hayvancılık konusuyla ilgili devletin verdiği hibe ve destek programlarından da faydalanarak hayvancılıktan gelir elde ediyor. Nurgül, ailesiyle 100 büyükbaş, 400 küçükbaş hayvanın bakımını yapıyor.

SOSYAL MEDYADAN DA PARA KAZANIYOR

Nurgül Akdoğan "1 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum. Köy hayatını videolarla güzelleştirip insanlarla paylaşmak istedim. Güzel dönüşler oldu" dedi. Nurgül, sosyal medyadan da gelir elde ediyor.

Etiketler : çoban sosyal medya köy yaşantısı yaşam haberleri
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