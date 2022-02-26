Tahta paletler yuvaya dönüştü

Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak isteyen Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler, vatandaşlar ve kurumlarca gönderilen özelliğini yitirmiş tahta paletleri atölyelerinde işleyerek, sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için sıcak birer yuvaya dönüştürüyor. Bir buçuk ayda 10 yuva yapılarak dağıtılmak üzere kurum ve derneklere teslim edildi.

