Tahta kayaklara veda şovu

Hakkari Şemdinli'ye Aşağı Kayalar Köyü'nde yaşayan gençler, dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtayla karlı tepelerde kayak yapıyordu. Bu durumun geçtiğimiz günlerde haber olmasının ardından 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından profesyonel kayak takımları hediye edildi. Gençler, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde dün son kez tahta kayakları ile gösteri yaptı.

