Tahran-Van treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı

Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

- "TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK"

Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı.

Çok yakında Tahran-Ankara treninin de seferlerine başlayacağını kaydeden Nasseri, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu ile geldik. İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının artmasını ümit ediyoruz. Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak seferleri arttırmak istiyoruz. Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz. Bu seferlerin başlatılması için yolcuların yoğun talepleri vardı. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımladık. Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da artmasını sağladık."

Seferlerin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de önemli katkı sunacağını vurgulayan Nasseri, her gelen İranlı yolcunun burada alışveriş yapacağını, bunun da Van'daki tüm sektörlerin daha fazla iş yapmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

İran'dan gelen yolcular da tren seferlerinin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

Tren, bugün saat 21.00'de Van Garı'ndan Tahran'a hareket edecek.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Van-Tebriz tren seferleri de sağlanan güven ortamıyla geçen yıl yeniden başlamıştı.

AA