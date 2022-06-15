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15 Haziran 2022 Çarşamba 19:20:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 19:20:00

Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi.

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünya genelinde hububat krizinin yaşanmasına neden oluyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik devam eden diplomatik çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini daha ekledi.

Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Akar daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Akar tarafından insani durumun daha da kötüleşmesine imkan vermeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önem ifade edildi. Bununla birlikte görüşmelerin bir diğer gündemini ise Ukrayna limanlarından bekleyen hububat yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu.

"ARADAKİ ÇEKİNCELERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi belirtilirken sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

Akar'ın öncülüğünde konuyu daha yakından ele almak ve bir sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personel görevlendirildi. General rütbesinde olduğu öğrenilen söz konusu personel arasında doğrudan iletişim hatları açık tutuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Ukraynalıların limandaki mayınları temizlemesi, limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, olası mayınların temizlenmesi, ondan sonra da tercihen Türk unsurları tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması.

Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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