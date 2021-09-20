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20 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda!

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Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, etkinliğin başladığı kent olan İzmir'de çok sayıda bisikletli kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, etkinliğin başladığı kent olan İzmir'de ve Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirildi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlara çevredekiler de destek verdi.

Etiketler : Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bisiklet kullanımı İzmir
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