Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda!

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan ve dünyaya yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, etkinliğin başladığı kent olan İzmir'de ve Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirildi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlara çevredekiler de destek verdi.

