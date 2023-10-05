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05 Ekim 2023 Perşembe 07:29:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:29:00

Survivor gibi ev yolu

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Ordu'da ırmak kenarına ev yapan Abdullah Türkmen, evine ulaşmak için taşlar ve tahtadan köprü yaptı.

Ordu'da ırmak kenarına ev yapan Abdullah Türkmen, evine ulaşmak için taşlar ve tahtadan köprü yaptı. Yağmur yağdığı günler su yükselince yol ile bağlantısı kesilen Türkmen ailesi '10 yıldır Survivor parkuru gibi yolda gidip geliyoruz, alıştık' diyor.

EŞEK VE KATIRLA EŞYA TAŞIYOR

Ordu'nun Altınordu ilçesi Arpaköy Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Türkmen, 2013 yılında kendi imkanları ile ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye, başka bir arsası olmadığı için tek katlı müstakil bir ev yapmak istedi. Evin inşaat malzemeleri ile gerekli olan eşyaları eşek ve katırlar yardımıyla güçlükle Melek Irmağı'ndan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, zor şartlarda evine gidip geliyor.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Türkmen, macera parkurunu aratmayan yolda su debisinin yükseldiği zaman evine giriş-çıkış yapamadığını, burada kaldığını belirtiyor. Yoldan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki evini ve yolunu ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini söyleyen Türkmen, gerekli olan tüm yaşam malzemeleri ile beslediği hayvanlarının ihtiyaçlarını dereden geçirdiğini belirtiyor. Türkmen ailesi zorluklara rağmen halinden memnun.

MİSAFİRLERE ÇİZME GÖYDİRİYOR

Aşırı yağışlar sonrası evine olan zorlu ulaşım yolunun tam anlamıyla kapandığını söyleyen Abdullah Türkmen, "Benim yanıma gelmek isteyenler ırmaktan geçiyorlar, seven insanlar katlanıyor, ben de onlara çizme veriyorum" dedi.

Etiketler : Ordu Abdullah Türkmen ırmak kenarına ev
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