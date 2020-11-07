Suriyeli Umran lokantada çalışıp Tıp'a hazırlanıyor

Mella Ali, boş zamanlarda lokantada çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor. Mella Ali, "Burslu okumak istiyorum. Annem ve babam biraz yaşlı, çalışamazlar. Abimle ikimiz çalışıyor evin geçimini sağlıyoruz" dedi.

