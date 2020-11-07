07 Kasım 2020 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 16:51:00
Suriyeli Umran lokantada çalışıp Tıp'a hazırlanıyor
Suriye'deki iç savaştan kaçıp gelerek 6 yıl önce Diyarbakır'a yerleşen ailenin oğlu Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Umran Mella Ali (18), geçen yıl sınıf birincisi oldu.
Mella Ali, boş zamanlarda lokantada çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor. Mella Ali, "Burslu okumak istiyorum. Annem ve babam biraz yaşlı, çalışamazlar. Abimle ikimiz çalışıyor evin geçimini sağlıyoruz" dedi.