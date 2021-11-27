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27 Kasım 2021 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 19:30:00

Suriyeli minik Riham karanlıktan kurtuldu

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Suriyeli El-Şeyh ailesinin Türkiye'de doğan 3 yaşındaki kızları Riham, iki gözüne yapılan kornea nakliyle dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya başladı.

Suriyeli El-Şeyh ailesinin Türkiye'de doğan 3 yaşındaki kızları Riham, iki gözüne yapılan kornea nakliyle dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya başladı. Dedesi Ahmet El-Şeyh, "Doğuştan iki korneasında problem tespit edildi ve kornea nakli yapılması gerektiği belirtildi. Yardımseverlerin de katkılarıyla ameliyat yapıldı. Türk halkına ve Türk hekimlerine minnettarız" dedi.

Etiketler : suriyeli kornea nakli yaşam
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