Suriyeli minik Riham karanlıktan kurtuldu

Suriyeli El-Şeyh ailesinin Türkiye'de doğan 3 yaşındaki kızları Riham, iki gözüne yapılan kornea nakliyle dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya başladı. Dedesi Ahmet El-Şeyh, "Doğuştan iki korneasında problem tespit edildi ve kornea nakli yapılması gerektiği belirtildi. Yardımseverlerin de katkılarıyla ameliyat yapıldı. Türk halkına ve Türk hekimlerine minnettarız" dedi.