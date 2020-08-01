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01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:10:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:10:00

Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

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Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan El-Hasan, kendisine kucak açan Türkiye'ye gönül borcunu ödemek için İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına avuçlarındaki topraklarla müdahale etti.

Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.

Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.

Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, AA muhabirine, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm." dedi.

Çamönü Mahallesi'nde yaşayan ve Suriyeli el-Hasan ile yangını söndürmek için yan yana çalışan Türk vatandaşı Selahattin Açıkgöz (36) ise "Vatan bu vatan." diye konuştu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin büyük mücadelesi

Çamönü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 10 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor

Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangının ev ve bahçelerine sıçramaması için vatandaşlar hortumlarla nöbet tutuyor.

Menderes-Gümüldür kara yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmasına neden olan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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