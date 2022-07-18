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18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28:00

Sürdürülebilir giyim: Doğa uyumlu bir yaşam

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Hayat felsefesi "Doğaya uyumlu bir yaşam"dır. Doğaya olan tutkusu, hayvanlara olan hassasiyeti, doğal elyaflara ve recycle malzemelere olan ilgisi yaratıcılığında onu en çok besleyen kaynaklar olmuştur.

Zamanın hızına yetişemediğimiz günümüzde zamansızı yakalamak ve herkesin aynası olabilmek için sade, zamansız ve sürdürülebilir tasarımlar yaratarak koleksiyonu en önemli özelliği halini aldı.

Halen freelance olarak danışmanlık vermeye devam eden Şebnem Yıldız, yıllardır süregelen birikimi ve tecrübesi sonrasında kendi adını verdiği markasıyla sürdürülebilir bir dünyaya merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Sürdürülebilir modanın doğa dostu olması gerektiğinin her tasarımında özellikle altını çizmeye devam ediyor. %100 doğal pamuk ve bambu lifleriyle dokunan, doğal elyaflar ile hazırlanmış sürdürülebilir bir dünya ya adım atarken, hareketi özgürleştiren zamansız tasarımlarını sizlerle buluşturuyor.

Açık tonların verdiği huzuru ve yalınlığı etnik moda anlayışı ile harmanlayarak minimal bir tarz oluşturan Şebnem Yıldız, koleksiyonunu Beachwear etrafında şekillendirirken Casualwear ve Outerwear'a da uygun olacak şekilde günlük, sosyal hayatın içine adapte edilebilecek oversize gömlekler, pantolonlar, pareolar ve kimonoları yazın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Tek parça konforunu hissedebileceğiniz parçalarımız, alt ve üstlerle eşleştirildiğinde çabasız şıklığın bütünlüğünü hissettirirken, kumaş ve dikiş kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir bir giyim alışkanlığını amaçladığımız koleksiyonumuzda, yalınlık ve şıklık arayan kadınların tercih ettiği parçalar da yer alıyor.

Etiketler : hayat felsefesi recycle malzeme Şebnem Yıldız
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