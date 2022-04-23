Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu

Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula atandıktan sonra, öğrencilerini farklı bir şekilde motive eden Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, onlara kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA'da yayınlanmasını sağladı. Üç ayın sonunda öğrencilerden gelen şiir ve hikayelerle, "Kahramanmaraş'ta Küçük Kocaman Hayaller" kitabı ortaya çıktı.

