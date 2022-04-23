Süper öğretmenin öğrencileri şair ve yazar oldu
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula atandıktan sonra, öğrencilerini farklı bir şekilde motive eden Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, onlara kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA'da yayınlanmasını sağladı.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula atandıktan sonra, öğrencilerini farklı bir şekilde motive eden Türkçe öğretmeni Tufan Yorulmaz, onlara kitap yazdırarak, 24 milyon öğrencinin ders gördüğü EBA'da yayınlanmasını sağladı. Üç ayın sonunda öğrencilerden gelen şiir ve hikayelerle, "Kahramanmaraş'ta Küçük Kocaman Hayaller" kitabı ortaya çıktı.