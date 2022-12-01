Süper kahramanlarla gelen mutluluk

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte köy okullarındaki miniklerin kıyafet ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen 'Kardeşim Üşümesin' projesi, her yıl hizmet bölgesinde yer alan Bursa , Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kars'taki ihtiyaç sahibi okullara ulaşıyor.



Bu yıl Uludağ üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencilerinin de katıldığı projenin ilk durağı Bursa'nın dağ köylerinden Dağakça oldu. Yüz boyama, dans ve süper kahramanlar gibi çeşitli etkinliklerle çocukların yüzü gülerken kışlık kıyafet ihtiyaçları da dağıtıldı.