'Süper kahraman' bu kez ağlattı

GELEN CEVAP KAHRETTİ

Adana'da 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, 2 yıl önce kök hücre nakliyle hayata sıkı sıkıya tutundu. Küçük kız, süper kahraman olarak gördüğü bağışçısıyla tanışıp, ona teşekkür etmek için mektup yazdı, ancak gelen yanıt, onu gözyaşlarına boğdu. Mektupta, bağışçısının bir trafik kazasında genç yaşta öldüğünü öğrenen Elif Ayça, annesine sarılıp gözyaşı döktü.

ANNE: BİZİ BULUŞTURUN

Onu hayata bağlayan bağışçısının ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek isteyen küçük kız, söz konusu aileye ulaşmak istiyor, ancak kanunlar buna izin vermiyor. Elif Ayça, annesi Betül Demirbaş ile yetkililere seslendi: Kızıma hayat veren kahramanı görmek ve onunla tanışma gibi bir şansımız artık yok. Ailesine ulaşıp, onlara bir başsağlığı dileğinde bulunmak istiyorum. Bizi buluşturun." n SONER KAN

KIZIMA CAN; BİZE UMUT OLDULAR



Anne Demirbaş, "Bağışçının ailesini arıyoruz. Tek istek ve arzumuz, onlara ulaşıp taziyede bulunmak. Donörün ailesi de bizimle tanışmak, acılarını bir nebze de olsun hafifletmek istiyorlar" diye konuştu.