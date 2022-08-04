'Süper kahraman' bu kez ağlattı
2 yıl önce kök hücre nakliyle hayata tutunan 8 yaşındaki Elif 'süper kahramanım' dediği bağışçısıyla tanışıp, teşekkür etmek için mektup yazdı. Gelen mektupta, bağışçısının bir trafik kazasında genç yaşta öldüğünü öğrenen Elif gözyaşlarına boğuldu.
GELEN CEVAP KAHRETTİ
Adana'da 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, 2 yıl önce kök hücre nakliyle hayata sıkı sıkıya tutundu. Küçük kız, süper kahraman olarak gördüğü bağışçısıyla tanışıp, ona teşekkür etmek için mektup yazdı, ancak gelen yanıt, onu gözyaşlarına boğdu. Mektupta, bağışçısının bir trafik kazasında genç yaşta öldüğünü öğrenen Elif Ayça, annesine sarılıp gözyaşı döktü.
ANNE: BİZİ BULUŞTURUN
Onu hayata bağlayan bağışçısının ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek isteyen küçük kız, söz konusu aileye ulaşmak istiyor, ancak kanunlar buna izin vermiyor. Elif Ayça, annesi Betül Demirbaş ile yetkililere seslendi: Kızıma hayat veren kahramanı görmek ve onunla tanışma gibi bir şansımız artık yok. Ailesine ulaşıp, onlara bir başsağlığı dileğinde bulunmak istiyorum. Bizi buluşturun." n SONER KAN
KIZIMA CAN; BİZE UMUT OLDULAR
Anne Demirbaş, "Bağışçının ailesini arıyoruz. Tek istek ve arzumuz, onlara ulaşıp taziyede bulunmak. Donörün ailesi de bizimle tanışmak, acılarını bir nebze de olsun hafifletmek istiyorlar" diye konuştu.