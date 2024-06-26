Evde yapılan tatlılar hem stresimizi atıyor, hem de yapımı kolay oluyor. Meyvenin kabuğunu soymadan yiyen meyvenin tadını alamaz... Evde yaptığımız tatlının tadını hiçbir yerde bulamadığımız gibi... Sütlü tatlıların atası olan supangle tarifi... Bugüne kadar yapılan tüm supangleleri unutun. İşte pratik supangle tarifi...

Supangle için malzemeler

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı Tereyağı

100 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

1 su bardağı soğuk su

Supanglenin yapılışı

Yumurta sarısı süt kakao ve toz şeker tencereye alınarak kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra ocaktan alınarak üzerine tereyağı ve çikolata eklenir. Ardından soğuk su ilave edilir. Ardından ocaktan alınarak oda ısısı sıcaklığında bekletilir.