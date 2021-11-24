Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü

Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü

Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye'deki dünyaca ünlü tarihi eserler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, "Türkiye'nin Sembolleri Çocuklar İçin Maviye Büründü" sloganıyla gerçekleştirildi.

UNICEF Türkiye: Yüzyıllardır iklim değişikliğine direnip güzelliğini korudun. Şimdi de çocuklar için mavi oldun, teşekkürler

Çanakkale'deki Truva Atı, Trabzon'daki Sümela Manastırı, Van'daki Akdamar Kilisesi, Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu, Adıyaman'daki Nemrut Dağı Heykelleri, Kapadokya'daki Üç Güzeller Peribacaları ve Bodrum Kalesi bir süreliğine mavi ışıkla aydınlatıldı.

UNICEF Türkiye, Sümela Manastırı'nın mavi ışıkla aydınlatıldığı anları, sosyal medya hesabından "Yüzyıllardır iklim değişikliğine direnip güzelliğini korudun. Şimdi de çocuklar için mavi oldun, teşekkürler" ifadeleriyle paylaştı.