30 Aralık 2020 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 17:00:00
Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen ve yaklaşık 300 çiftçinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Çağlar göleti kuraklıktan nasibini aldı.
Kuraklığın etkisini hissettirdiği Çağlar göletinde su metrelerce çekildi. Çağlar göletinin yapımıyla sular altında kalan köy mezarlığıysa gün yüzüne çıktı. Öte yandan Çağlar göletinde geçtiğimiz yıllarda bu aylarda taşma riskine karşı sular tahliye ediliyordu.