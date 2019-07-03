Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

Baklan'ın Gelinyolu Mevkisi'nde vatandaşlar tarafından 1 metre derinliğindeki sulama kanalında dün akşam bulunan cesedin, Dağal Mahallesi'nde yaşayan Halil Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.

Çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Gündüz'ün, dün sabah saatlerinde evinden bahçesine gitmek için ayrıldığı belirtildi. Gündüz'ün eşeğine su vermek için gittiği kanalda düşüp boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)