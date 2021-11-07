Suçluların korkulu rüyası hassas burunlar
Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerinin ardından Erzurum'da görev yapmaya başlayan dedektör köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerinin ardından Erzurum'da görev yapmaya başlayan dedektör köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor. Narkotik, bomba, kadavra, iz takip alanında 7 köpeğin görev yaptığı kentte uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen "Zeta" ile "Eris", bomba ve terör olaylarında ise "Bumble" başarılarıyla dosta güven düşmana korku veriyor.