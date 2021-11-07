Suçluların korkulu rüyası hassas burunlar

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerinin ardından Erzurum'da görev yapmaya başlayan dedektör köpekler, polislerin iş yükünü hafifletiyor. Narkotik, bomba, kadavra, iz takip alanında 7 köpeğin görev yaptığı kentte uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen "Zeta" ile "Eris", bomba ve terör olaylarında ise "Bumble" başarılarıyla dosta güven düşmana korku veriyor.

